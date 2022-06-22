Lifestyle
Новости
Статьи Авто
Главная
Lifestyle

Сегодня, 23:00

«Первый раунд закончился». Загитова показала на видео, как дерутся ее собаки

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила новый короткий ролик в социальных сетях.

В нем она показала, как играют и в шутку дерутся две ее собачки.

«Две девочки показывают пример, как нужно драться», — пошутила Загитова.

Но потом ей пришлось успокаивать собак: «Все, первый раунд закончился. Хватит».

Загитова 25 июня проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

Источник: https://telesco.pe/azagitova_official/390
Алина Загитова
2
2
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алина Загитова рассказала, как помогла 92-летней бабушке в магазине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости