«Первый раунд закончился». Загитова показала на видео, как дерутся ее собаки

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила новый короткий ролик в социальных сетях.

В нем она показала, как играют и в шутку дерутся две ее собачки.

«Две девочки показывают пример, как нужно драться», — пошутила Загитова.

Но потом ей пришлось успокаивать собак: «Все, первый раунд закончился. Хватит».

Загитова 25 июня проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).