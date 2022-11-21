Нутрициолог дала ответ, какой должен быть состав в полезном супе-пюре

Нутрициолог Наталия Кочубеева рассказала, при каком составе будет полезен суп-пюре. В блюде должно быть сбалансировано содержание белков, жиров и углеводов.

«Если суп-пюре сделан из полезных ингредиентов и в нем сбалансированы жиры и углеводы, то он ничем не хуже обычного. Но нужно понимать, что суп-пюре, если он содержит крахмалистые овощи, то имеет более высокий гликемический индекс, чем тот суп, в котором эти овощи нарезаны», — цитирует Кочубееву Лайф.

Суп может быть очень полезен людям с проблемами ЖКТ и с перевариванием.