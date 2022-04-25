Куда сходить в Москве 1, 2 и 3 мая

Дайджест мероприятий на 1, 2 и 3 мая в Москве

Первые майские выходные у россиян по случаю Праздника Весны и Труда продлятся 4 дня: с 30 апреля по 3 мая. В эти дни в Москве состоятся различные культурные и развлекательные мероприятия.

Первомайская демонстрация

Традиционно 1 мая на Красной площади от храма Василия Блаженного до пересечения с Никольской улицей проходит колонна. Начинается торжественное шествие в 12.00. А с 10.00 на Тверской улице планируется концерт местных музыкальных коллективов.

Театр

— «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Театр им. Владимира Маяковского. Действующие лица: Светлана Немоляева, Любовь Руденко, Макар Запорожский и другие. 1 мая в 18.00. Билеты от 1200 рублей.

— «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». МХТ им. А. П. Чехова. Действующие лица: Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева и другие. 1 мая в 19.00. Билеты от 1200 рублей.

— «Три товарища». Театр «Современник». Действующие лица: Светлана Иванова, Александр Хованский, Сергей Гирин и другие. 1 мая в 19.00. Билеты от 1000 рублей.

— «Дориан Грей» по произведению Оскара Уайльда. Театр «Луны». Действующие лица: Дмитрий Воронин, Валерия Кристиансен, Дарья Цыпляева и другие. 2 мая в 19.00. Билеты от 200 рублей.

— «Уроки сердца». Театр «Современник». Действующие лица: Светлана Иванова, Дарья Белоусова, Полина Пахомова и другие. 3 мая в 19.30. Билеты от 500 рублей.

— «Борис Годунов» по произведению Александра Пушкина. Театр Et Cetera. 3 мая в 19.00. Билеты от 800 рублей.

Выставки

— «Виктор Цой. Путь героя». Манеж. Продлится до 21 июня. Билеты от 600 рублей.

— «Клод Моне. Магия воды и света». Сад имени Баумана. Даты проведения: 1 марта — 24 мая. Билеты от 350 рублей.

— «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо». Сад имени Баумана (Путевой дворец Василия Третьего). Выставка работает до 22 мая. Билеты от 200 рублей.

— «Русский модерн. На пути к синтезу искусств». Третьяковская галерея. Цены от 200 рублей для взрослых.

Спорт

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара). Стадион «Открытие Арена». 1 мая в 14.00. Билеты от 500 рублей.

Парки

— ВДНХ. В майские праздники здесь пройдут различные выставки, экскурсии, игры и мастер-классы стоимостью от 300 рублей на человека.

— Аптекарский огород. С 1 по 10 мая включительно пройдет Весенний фестиваль цветов. Билеты от 250 рублей.

— Парк «Сказка». В праздники традиционно проходит путешествие в страну цветов, дискотека с весенними феями, цирковое выступление и концерт звезд эстрады.

— Парк Горького. Гостей порадуют спортивные развлечения, творческие мастер-классы, арт-инсталляции, образовательные лекции, семинары, настольные игры и прочее.

— Парк Коломенское. Состоятся выставка «Московский изразец» и ярмарка меда.

— Воробьевы горы. Здесь можно покататься на канатной дороге, роликах и самокатах.

Другое

Также можно посетить Московский зоопарк, Большой цирк на проспекте Вернадского, совершить виртуальный полет над Москвой в «Зарядье», покататься по Москве-реке и другое.