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Сегодня, 18:12

Крыховяк показал фотографии с отдыха на Галапагосах

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк.
Фото Twitter

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк в социальных сетях показал фотографии из отпуска. Поляк отправился на Галапагоские острова.

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.

Гжегож Крыховяк
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