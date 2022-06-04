Камила Валиева посетила танцевальный мастер-класс
Российская фигуристка Камила Валиева посетила мастер-класс по танцам.
«Сходила на мастер-класс к Мигелю и Еве. Что-то новое и необычное для меня. Было круто», — написала Валиева в своем Telegram-канале.
Мигель — хореограф и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ, Ева Уварова — полуфиналистка одного из сезонов.
«Это невероятно. С каждым днем наша мега талантливая малышка раскрывается все ярче и ярче!» — написала одна из подписчиц.
«Наконец-то увидела обновление Камилы! Танец такой плавный и красивый», — добавила другая.
«Я перед экзаменом по физике также танцевал от нервов», — пошутил один комментатор.
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