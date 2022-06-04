Камила Валиева посетила танцевальный мастер-класс

Российская фигуристка Камила Валиева посетила мастер-класс по танцам.

«Сходила на мастер-класс к Мигелю и Еве. Что-то новое и необычное для меня. Было круто», — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Мигель — хореограф и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ, Ева Уварова — полуфиналистка одного из сезонов.

«Это невероятно. С каждым днем наша мега талантливая малышка раскрывается все ярче и ярче!» — написала одна из подписчиц.

«Наконец-то увидела обновление Камилы! Танец такой плавный и красивый», — добавила другая.

«Я перед экзаменом по физике также танцевал от нервов», — пошутил один комментатор.