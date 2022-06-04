Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Lifestyle

Сегодня, 20:05

Камила Валиева посетила танцевальный мастер-класс

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева с танцорами.

Российская фигуристка Камила Валиева посетила мастер-класс по танцам.

«Сходила на мастер-класс к Мигелю и Еве. Что-то новое и необычное для меня. Было круто», — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Мигель — хореограф и член жюри шоу «Танцы» на ТНТ, Ева Уварова — полуфиналистка одного из сезонов.

«Это невероятно. С каждым днем наша мега талантливая малышка раскрывается все ярче и ярче!» — написала одна из подписчиц.

«Наконец-то увидела обновление Камилы! Танец такой плавный и красивый», — добавила другая.

«Я перед экзаменом по физике также танцевал от нервов», — пошутил один комментатор.

Камила Валиева
0
Читайте также
Пиво и шашлык: как не навредить здоровью
«Будущее «Рейнджерс» наступило уже сейчас благодаря Шестеркину». Что пишут в США про сенсационный «русский» клуб НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости