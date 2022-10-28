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Сегодня, 19:45

Как привить ребенку любовь к спорту: 5 рабочих советов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев назвал пять рабочих способов привить ребенку любовь к спорту.

По словам специалиста, во-первых, необходим живой пример. Ребенок скорее всего не захочет играть в футбол или ездить на велосипеде, если его родители любят полежать на диване.

«Красивые и вдохновляющие слова о том, что надо ходить плавать или заниматься гимнастикой, не помогут, если сами папа и мама не ведут активный образ жизни. Занимайтесь спортом, проводите выходные в парках в летнее время, играйте в подвижные игры с детьми. Так дети лучше всего полюбят жизнь, наполненную спортивными мероприятиями», — сказал Лосев изданию Life.

Во-вторых, важно поддерживать ребенка — хвалить за достижения и не ругать за неудачи. Эксперт заявил, что приобщение детей к здоровому образу жизни не должно превращаться в пытку.

В-третьих, ни в коем случае нельзя навязывать детям тот или иной вид спорта, считает Лосев. Если ребенок сам проявляет интерес к какой-либо секции, то задача родителей этот выбор одобрить и поддержать.

В-четвертых, немаловажную роль играет комфортная и доброжелательная атмосфера в спортивных кружках. В окружении сверстников дети быстрее учатся, а также легче усваивают нагрузки.

И, наконец, пятый пункт — источник вдохновения. Можно, например, подарить ребенку красивую спортивную форму.

Источник: https://life.ru/p/1534957
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