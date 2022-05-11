Евровидение-2022: где смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
12 мая, в четверг, в итальянском Турине пройдет второй полуфинал 66-го международного конкурса песни Евровидение-2022. Видеотрансляция выступлений артистов начнется в 22.00 по московскому времени и будет доступна на официальном YouTube Евровидения.
По итогам первого полуфинала 10 стран пробились в финал. Во втором полуфинале участие примут 18 стран. В финале в общей сложности смогут выступить 25 представителей, включая страны «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).
Порядок выступлений во втором полуфинале Евровидения-2022:
1. Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»
2. Израиль: Михаэль Бен-Давид — «I.M»
3. Сербия: Констракта — «In Corpore Sano»
4. Азербайджан: Надир Рустамли «Fade to Black»
5. Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»
6. Мальта: Эмма Мускат — «I Am What I Am»
7. Сан-Марино: Акилле Лауро — «Stripper»
8. Австралия: Шелдон Райли — «Not the Same»
9. Кипр: Андромахи — «Ela»
10. Ирландия: Брук — «That's Rich»
11. Северная Македония: Андреа — «Circles»
12. Эстония: Стефан — «Hope»
13. Румыния: WRS — «Llamame»
14. Польша: Ochman — «River»
15. Черногория: Владана — «Breathe»
16. Бельгия: Жереми Макиесе — «Miss You»
17. Швеция: Корнелия Якобс — «Hold Me Closer»
18. Чехия: We Are Domi — «Lights Off»
Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Maneskin с песней «Zitti E Buoni».