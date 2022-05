Евровидение-2022: кто выступит и где смотреть прямую трансляцию второго полуфинала

В четверг, 12 мая, в итальянском Турине состоится второй полуфинал 66-го международного конкурса песни «Евровидение». Начало — в 22.00 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию конкурса в прямом эфире можно на официальном YouTube Евровидения.

Начиная с 2000 года конкурс транслируется в Сети, а его интернет-аудитория растёт: в 2006 году онлайн-трансляцию посмотрели 74 тысячи человек, в 2017-м — свыше 600 тысяч. Евровидение проходит каждый год начиная с 1956 года.

По итогам первого полуфинала 10 стран пробились в финал. Во втором полуфинале участие примут 18 стран. В финале конкурса примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Порядок выступлений во втором полуфинале Евровидения-2022:

1. Финляндия: The Rasmus — Jezebel

2. Израиль: Михаэль Бен-Давид — I.M

3. Сербия: Констракта — In Corpore Sano

4. Азербайджан: Надир Рустамли Fade to Black

5. Грузия: Circus Mircus — Lock Me In

6. Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am

7. Сан-Марино: Акилле Лауро — Stripper

8. Австралия: Шелдон Райли — Not the Same

9. Кипр: Андромахи — Ela

10. Ирландия: Брук — That's Rich

11. Северная Македония: Андреа — Circles

12. Эстония: Стефан — Hope

13. Румыния: WRS — Llamame

14. Польша: Ochman — River

15. Черногория: Владана — Breathe

16. Бельгия: Жереми Макиесе — Miss You

17. Швеция: Корнелия Якобс — Hold Me Closer

18. Чехия: We Are Domi — Lights Off

Конкурс проходит в Италии благодаря победе группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году. До этого Италия принимала у себя Евровидение в 1965 и 1991 годах.