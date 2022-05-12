Евровидение-2022: смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
В четверг, 12 мая, в Турине (Италия) в 22:00 начнется второй полуфинал 66-го международного конкурса песни «Евровидение». Следить за выступлениями в прямом эфире можно на официальном YouTube «Евровидения».
Во втором полуфинале участие примут 18 стран. В финале конкурса примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).
Порядок выступлений во втором полуфинале Евровидения-2022:
1. Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»
2. Израиль: Михаэль Бен-Давид — «I.M»
3. Сербия: Констракта — «In Corpore Sano»
4. Азербайджан: Надир Рустамли «Fade to Black»
5. Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»
6. Мальта: Эмма Мускат — «I Am What I Am»
7. Сан-Марино: Акилле Лауро — «Stripper»
8. Австралия: Шелдон Райли — «Not the Same»
9. Кипр: Андромахи — «Ela»
10. Ирландия: Брук — «That's Rich»
11. Северная Македония: Андреа — «Circles»
12. Эстония: Стефан — «Hope»
13. Румыния: WRS — «Llamame»
14. Польша: Ochman — «River»
15. Черногория: Владана — «Breathe»
16. Бельгия: Жереми Макиесе — «Miss You»
17. Швеция: Корнелия Якобс — «Hold Me Closer»
18. Чехия: We Are Domi — «Lights Off»