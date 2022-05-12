Евровидение-2022: смотреть прямую трансляцию второго полуфинала

В четверг, 12 мая, в Турине (Италия) в 22:00 начнется второй полуфинал 66-го международного конкурса песни «Евровидение». Следить за выступлениями в прямом эфире можно на официальном YouTube «Евровидения».

Во втором полуфинале участие примут 18 стран. В финале конкурса примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Порядок выступлений во втором полуфинале Евровидения-2022:

1. Финляндия: The Rasmus — «Jezebel»

2. Израиль: Михаэль Бен-Давид — «I.M»

3. Сербия: Констракта — «In Corpore Sano»

4. Азербайджан: Надир Рустамли «Fade to Black»

5. Грузия: Circus Mircus — «Lock Me In»

6. Мальта: Эмма Мускат — «I Am What I Am»

7. Сан-Марино: Акилле Лауро — «Stripper»

8. Австралия: Шелдон Райли — «Not the Same»

9. Кипр: Андромахи — «Ela»

10. Ирландия: Брук — «That's Rich»

11. Северная Македония: Андреа — «Circles»

12. Эстония: Стефан — «Hope»

13. Румыния: WRS — «Llamame»

14. Польша: Ochman — «River»

15. Черногория: Владана — «Breathe»

16. Бельгия: Жереми Макиесе — «Miss You»

17. Швеция: Корнелия Якобс — «Hold Me Closer»

18. Чехия: We Are Domi — «Lights Off»