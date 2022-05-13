Евровидение-2022: когда смотреть прямую трансляцию финала

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал 66-го международного конкурса песни «Евровидение». Следить за выступлениями в прямом эфире можно на официальном YouTube «Евровидения».

В финале конкурса примет участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Десять финалистов были отобраны по результатам первого полуфинала. Среди них Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова, Нидерланды.Из второго полуфинала вышли Финляндия, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Конкурс проходит в Турине благодаря победе группы Maneskin с песней «Zitti e buoni» в прошлом году. До этого Италия принимала у себя «Евровидение» в 1965 и 1991 годах.