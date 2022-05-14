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Сегодня, 12:00

Евровидение-2022: где и когда смотреть финал

Финал «Евровидения» пройдет 14 мая
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Финал «Евровидения» пройдет 14 мая в Турине.
Фото Global Look Press

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал 66-го международного конкурса песни «Евровидение». Следить за выступлениями в прямом эфире можно на официальном YouTube «Евровидения». Начало — 22:00.

В финале конкурса примет участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала и страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Первый и второй полуфиналы прошли 10 и 12 мая. Десять финалистов были отобраны по результатам первого полуфинала. Среди них Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова, Нидерланды.Из второго полуфинала вышли Финляндия, Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

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Евровидение-2022: кто выступит в финале
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