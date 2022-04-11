«Ого, как грудь выросла». Медведева выложила фото с глубоким вырезом и на каблуках
Евгения Медведева выложила фото с глубоким вырезом и на каблуках
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. 22-летняя россиянка показала фото в эффектном наряде.
«Извините, а как дышать», — восхитилась фотографией одна из подписчиц.
«Богиня невероятная», — добавила другая.
«Женечка как всегда на стиле! Красавица!» — заключили подписчики.
Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона 2019/20.
Источник: https://t.me/jmedvedevaj_official/188
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