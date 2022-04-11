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Сегодня, 15:00

«Ого, как грудь выросла». Медведева выложила фото с глубоким вырезом и на каблуках

Евгения Медведева выложила фото с глубоким вырезом и на каблуках
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Telegram

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. 22-летняя россиянка показала фото в эффектном наряде.

«Извините, а как дышать», — восхитилась фотографией одна из подписчиц.

«Богиня невероятная», — добавила другая.

«Женечка как всегда на стиле! Красавица!» — заключили подписчики.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России. Она не выступает в официальных соревнованиях с сезона 2019/20.

Источник: https://t.me/jmedvedevaj_official/188
Евгения Медведева
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