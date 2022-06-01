Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Lifestyle

Сегодня, 22:38

Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Читать «СЭ» в
Джонни Депп и Эмбер Херд.
Фото Global Look Press

Актер Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги Эмбер Херд.

Присяжные признали Херд виновной в клевете по делу о защите его чести и достоинства. Актрису обязали выплатить Деппу 15 миллионов долларов. 10 миллионов долларов за клевету и еще 5 на покрытие судебных издержек.

Судебный процесс Депп — Херд начался 11 апреля. Присяжные обсуждали вердикт по делу в течение трех дней.

Депп подал в суд на Херд в 2019 году. Причиной стала статья в Washington Post, в которой актриса заявила, что была жертвой домашнего насилия. Из-за скандала Депп потерял роли в фильмах и с ним разорвали контракты крупные бренды.

Источник: https://edition.cnn.com/2022/06/01/entertainment/johnny-depp-amber-heard-verdict/index.html
2
3
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бизнесвумен». Загитова показала фото в машине в белоснежной рубашке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости