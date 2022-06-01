Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

Актер Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги Эмбер Херд.

Присяжные признали Херд виновной в клевете по делу о защите его чести и достоинства. Актрису обязали выплатить Деппу 15 миллионов долларов. 10 миллионов долларов за клевету и еще 5 на покрытие судебных издержек.

Судебный процесс Депп — Херд начался 11 апреля. Присяжные обсуждали вердикт по делу в течение трех дней.

Депп подал в суд на Херд в 2019 году. Причиной стала статья в Washington Post, в которой актриса заявила, что была жертвой домашнего насилия. Из-за скандала Депп потерял роли в фильмах и с ним разорвали контракты крупные бренды.