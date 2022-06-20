Дочь Гретцки показала архивные фотографии с отцом
Американская фотомодель и певица Паулина Гретцки, дочь легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, показала семейные архивные фотографии с отцом.
Снимки сделаны на свадьбе Паулины. На одном из фото она спускается по лестнице в белом платье. За руку ее держит отец в черном смокинге. На втором фото Паулина танцует с папой.
Весной девушка вышла замуж за гольфиста Дастина Джонсона. Пара воспитывает двух сыновей: Татума (7 лет) и Ривера (5 лет).
Паулина Гретцки с отцом Уэйном.
Паулина Гретцки с отцом Уэйном.
Ранее Паулина Гретцки выложила откровенное фото в купальнике.
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