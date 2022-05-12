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Сегодня, 22:12

Дарья Карпина: «Очень хочется иметь сына, похожего на Валеру»

Дарья Карпина рассказала о желании иметь сына
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья и Валерий Карпины.
Фото из личных соцсетей Дарья Карпиной

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о желании иметь сына.

«Нам с мужем одинаково сильно хочется сына, потому что у нас одни девочки. Это не только заветная мечта мужа. Мальчик для мамы — это нечто другое, тем более от любимого мужа. Очень хочется иметь сына, похожего на него», — приводит слова Карпиной DON24.RU.

Валерий и Дарья в браке с 2017 года. У них родились двое дочерей.

Источник: https://don24.ru/rubric/eksklyuzivy/darya-karpina-stirayu-glazhu-i-gotovlyu-ya-sama.html
Валерий Карпин
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