Дарья Карпина: «Очень хочется иметь сына, похожего на Валеру»

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала о желании иметь сына.

«Нам с мужем одинаково сильно хочется сына, потому что у нас одни девочки. Это не только заветная мечта мужа. Мальчик для мамы — это нечто другое, тем более от любимого мужа. Очень хочется иметь сына, похожего на него», — приводит слова Карпиной DON24.RU.

Валерий и Дарья в браке с 2017 года. У них родились двое дочерей.