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Сегодня, 22:30

Дарья Карпина рассказала, как проводит время вместе с мужем и детьми

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин с семьей.
Фото из личных соцсетей Дарья Карпиной

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья рассказала, как проводит время вместе с мужем и детьми.

«Валерий Георгиевич очень хороший папа, очень заботливый и внимательный, — приводит слова Карпиной DON24.RU. — Каждый вечер он готовит ко сну нашу среднюю дочку Дашу, то есть она полностью, скажем так, на его попечении. В принципе, Валерий Георгиевич очень помогает мне со всеми детьми, часто сам возит их в садик, забирает. Когда у него есть свободное время, ходим в детские игровые комнаты, в кино, в зоопарк, поесть пиццу в ресторане, гуляем в парках».

Напомним, что помимо «Ростова» 53-летний тренер также возглавляет сборную России.

Источник: https://don24.ru/rubric/eksklyuzivy/darya-karpina-stirayu-glazhu-i-gotovlyu-ya-sama.html
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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