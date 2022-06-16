Coca-Cola объявила о прекращении производства и продажи напитков в России

Дистрибутор Coca-Cola в России компания Coca-Cola HBC заявила, что прекращает производство и продажу напитков Coca-Cola в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» 16 июня со ссылкой на пресс-службу организации.

Новые напитки под брендом американской компании не будут появляться в магазинах РФ после того, как их запасы закончатся. Кроме Coca-Cola в России также производятся: Fanta, Sprite, Schweppes, Burn, BonAqua, соки «Добрый», Rich, «Моя Семья» и другие напитки.

В марте 2022-го стало известно, что Coca-Cola приостановила свою деятельность в России. В РФ находится 10 заводов, где производят продукцию.

Coca-Cola — крупнейший мировой производитель безалкогольных газированных напитков. Компания была основана в 1892 году.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что напитки Coca-Cola будут выпускаться под названием Funky Monkey.