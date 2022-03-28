«Как девочка ударил». Чемпион по пощечинам Вася Пельмень оценил удар Уилла Смита
Чемпион по пощечинам Камоцкий посчитал слабым удар Уилла Смита на «Оскаре»
Российский чемпион по пощечинам Вася «Пельмень» Камоцкий прокомментировал технику удара Уилла Смита. Актер на церемонии «Оскара» дал пощечину комику Крису Року за шутку в адрес его жены.
«Удар слабый, корпус не вложил, — приводит слова Пельменя Sports.ru. — И сверху вниз бил, надо снизу вверх или хотя бы сбоку. Как девчонка в общем ударил. Ну, как во всех американских фильмах бьют».
Пельмень является звездой турниров по пощечинам. Широкую популярность он получил на проекте Амирана Сардарова «Каменные лица». В рамках шоу два участника становились друг напротив друга, после чего отвешивали по очереди мощные пощечины.
Видео с пощечинами Пельменя оценили в соцсетях Дана Уайт и Джо Роган.
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