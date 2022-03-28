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28 марта, 18:14

«Как девочка ударил». Чемпион по пощечинам Вася Пельмень оценил удар Уилла Смита

Чемпион по пощечинам Камоцкий посчитал слабым удар Уилла Смита на «Оскаре»
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Уилл Смит.
Фото Global Look Press

Российский чемпион по пощечинам Вася «Пельмень» Камоцкий прокомментировал технику удара Уилла Смита. Актер на церемонии «Оскара» дал пощечину комику Крису Року за шутку в адрес его жены.

«Удар слабый, корпус не вложил, — приводит слова Пельменя Sports.ru. — И сверху вниз бил, надо снизу вверх или хотя бы сбоку. Как девчонка в общем ударил. Ну, как во всех американских фильмах бьют».

Пельмень является звездой турниров по пощечинам. Широкую популярность он получил на проекте Амирана Сардарова «Каменные лица». В рамках шоу два участника становились друг напротив друга, после чего отвешивали по очереди мощные пощечины.

Видео с пощечинами Пельменя оценили в соцсетях Дана Уайт и Джо Роган.

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