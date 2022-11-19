Чемпион мира по танцам Каташинский: «Покорю Ивлееву, если она оставит Элджея в прошлом»

Чемпион мира, Европы и России по спортивным танцам Артемий Каташинский рассказал о своем участии в шоу «Сердце Ивлеевой».

В первом выпуске шоу девушка отметила, что Каташинский похож на ее бывшего парня, рэпера Элджея.

«Я очень хорошо понимаю чувства Насти. Я знаю, что чувствует человек, который год назад вышел из отношений. У меня тоже была такая ситуация, правда, я выходил из нее с терапией — когнитивной и психологической. Мне это очень помогло, на момент проекта я чувствовал себя прекрасно. Я думаю, что можно покорить сердце Насти, если она захочет оставить прошлое позади», — приводит «Газета.ru» слова Каташинского.

В программе участники соревнуются за внимание известной телеведущей Анастасии Ивлеевой.