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Чемпион мира по танцам Каташинский: «Покорю Ивлееву, если она оставит Элджея в прошлом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артемий Каташинский.
Фото Соцсети

Чемпион мира, Европы и России по спортивным танцам Артемий Каташинский рассказал о своем участии в шоу «Сердце Ивлеевой».

В первом выпуске шоу девушка отметила, что Каташинский похож на ее бывшего парня, рэпера Элджея.

«Я очень хорошо понимаю чувства Насти. Я знаю, что чувствует человек, который год назад вышел из отношений. У меня тоже была такая ситуация, правда, я выходил из нее с терапией — когнитивной и психологической. Мне это очень помогло, на момент проекта я чувствовал себя прекрасно. Я думаю, что можно покорить сердце Насти, если она захочет оставить прошлое позади», — приводит «Газета.ru» слова Каташинского.

В программе участники соревнуются за внимание известной телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/19/19073305.shtml
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