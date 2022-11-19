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Чемпион мира по танцам Каташинский ответил на критику Ивлеевой, которая назвала его «маменькиным сынком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артемий Каташинский.
Фото Соцсети

Чемпион мира, Европы и России по спортивным танцам Артемий Каташинский ответил на критику телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая назвала его «маменькиным сынком» в шоу «Сердце Ивлеевой».

В первом выпуске девушке не понравилось, что Каташинский танцует намного лучше нее.

«Настя просто дала жару. Неужели наличие танцевальных способностей может стать камнем преткновения в отношениях между людьми? Кто-то хорошо танцует, кто-то рисует, а кто-то считает деньги — у каждого свои сверхспособности.
Я прекрасно чувствовал себя рядом с сестрой, исполняя танец в качестве подарка для Насти. Сама Настя была на том этапе со своей мамой и братом. «Маменькин сынок» — это совершенно неверное суждение в мой адрес. За моей список огромный послужной список побед, которых я добился в жизни сам. Насчет «неуверенного человека» — возможно, сложилось такое впечатление обо мне, потому что на этом проекте мне было некомфортно из-за происходящего. Мне было неинтересно с другими участниками, казалось странным, что за сердце можно бороться таким способом. Но уверенности у меня хоть отбавляй», — приводит «Газета.ru» слова Каташинского.

Ранее Каташинский заявил, что завоюет сердце Ивлеевой, если она забудет о рэпере Элджее.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/19/19073407.shtml
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Чемпион мира по танцам Каташинский: «Покорю Ивлееву, если она оставит Элджея в прошлом»
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