Чемпион мира по танцам Каташинский ответил на критику Ивлеевой, которая назвала его «маменькиным сынком»

Чемпион мира, Европы и России по спортивным танцам Артемий Каташинский ответил на критику телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая назвала его «маменькиным сынком» в шоу «Сердце Ивлеевой».

В первом выпуске девушке не понравилось, что Каташинский танцует намного лучше нее.

«Настя просто дала жару. Неужели наличие танцевальных способностей может стать камнем преткновения в отношениях между людьми? Кто-то хорошо танцует, кто-то рисует, а кто-то считает деньги — у каждого свои сверхспособности.

Я прекрасно чувствовал себя рядом с сестрой, исполняя танец в качестве подарка для Насти. Сама Настя была на том этапе со своей мамой и братом. «Маменькин сынок» — это совершенно неверное суждение в мой адрес. За моей список огромный послужной список побед, которых я добился в жизни сам. Насчет «неуверенного человека» — возможно, сложилось такое впечатление обо мне, потому что на этом проекте мне было некомфортно из-за происходящего. Мне было неинтересно с другими участниками, казалось странным, что за сердце можно бороться таким способом. Но уверенности у меня хоть отбавляй», — приводит «Газета.ru» слова Каташинского.

Ранее Каташинский заявил, что завоюет сердце Ивлеевой, если она забудет о рэпере Элджее.