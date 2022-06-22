Алина Загитова рассказала, как помогла 92-летней бабушке в магазине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как помогла пожилой женщине.

«Я решила пойти в магазин и увидела там бабушку. Мне показалось, что ей нужна помощь, потому что она как-то металась, не знала, что ей делать. Я у нее спросила: «Может, вам чем-то помочь?» Она сказала, что ей не хватает денег на молоко: «Можешь, пожалуйста, доченька, купить?»

Конечно. Я купила ей не только молоко. И дала денег, потому что на следующий раз все равно понадобятся.

Она рассказал свою безумно интересную жизнь. Ей, оказывается, 92 года. Это достаточно большой срок.

Я рассказываю это не для того, чтобы похайпиться или потешить свое самолюбие. Если вы видите пожилых людей и видите, что им нужна помощь, то обязательно помогайте», — рассказала Загитова в социальных сетях.

Загитова 25 июня проведет шоу-поединок по боксу с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).