Утрата товарной стоимости автомобиля: что это такое и как ее получить по ОСАГО

Объясняем, что и как.

Знаете ли вы, что в случае ДТП водителю иногда полагается от страховой компании компенсация не только полученного ущерба, но и так называемой утраты товарной стоимости машины? Причем речь идет не о каком-нибудь дорогом каско, а самой простой обязательной страховке — ОСАГО.

Что это вообще такое

Утрата товарной стоимости (УТС) в данном случае — это разница в цене между автомобилем, который был отремонтирован после данного ДТП, и точно таким же автомобилем, который в ДТП не участвовал и не был поврежден. Рыночная стоимость авто, который побывал в аварии, обычно ниже, даже если ремонт был выполнен идеально. Значение тут имеет сам факт происшествия. Скрыть этот факт от покупателя вряд ли получится, ведь покраска той или иной детали кузова легко определяется с помощью толщиномера, кроме того, можно узнать о ДТП по базам в интернете.Так вот та сумма, на которую снизилась цена машины после ДТП, — это и есть УТС.

Приведем простейший пример. Допустим, средняя рыночная цена данного конкретного автомобиля — скажем, бюджетного корейского седана — составляла 1 500 000 рублей. Однако «корейца» зацепили при неаккуратном перестроении, в результате чего пострадали его передний бампер и правое переднее крыло. Ремонт владельцу оплатила страховая компания виновника, бампер заменили, вмятину на крыле устранили и все что нужно покрасили. Но теперь, если хозяин будет продавать этот седан, покупатель, скорее всего, проверит автомобиль и узнает про ремонт. Поэтому стоимость этой машины по факту придется немного сбросить — допустим, до 1 420 000 рублей. Вот эта разница в 80 000 и будет являться утратой товарной стоимости.

А теперь самое интересное. Должна ли страховая компания компенсировать по ОСАГО еще и утрату товарной стоимости? Да, должна! Но, правда, не всегда, а только в случае выполнения некоторых условий. Все это прямо указывается в статье 5 закона «Об ОСАГО».

Иногда страховые пытаются отказать в компенсации, определяя УТС как упущенную выгоду автовладельца (а ее они компенсировать не обязаны — по тому же закону). Однако УТС к упущенной выгоде никакого отношения не имеет — об этом сказано в Постановлении № 58 Верховного суда РФ.

Автоавария. Фото Global Look Press

Условия выплаты компенсации

Итак, давайте разбираться, какие условия необходимы для получения со страховщика компенсации УТС.

Во-первых, и прежде всего, УТС компенсируют только тому водителю, который в ДТП виновен не был. Это и понятно: ОСАГО в принципе покрывает ущерб только невиновной стороны. И конечно же, у виновника аварии должен быть полис ОСАГО.

Во-вторых, данный автомобиль должен попасть в аварию первый раз. Считается, что, если в ДТП он уже участвовал, то товарная стоимость уже снижена, и компенсировать больше нечего.

В-третьих, существует еще и ограничение по возрасту машины. И здесь все не так просто. В общем случае автомобилю должно быть менее пяти лет. Но в случае так называемой интенсивной эксплуатации этот срок уменьшается в два раза: до двух с половиной лет. Признать эксплуатацию интенсивной может экспертиза. Одним из важных показателей здесь будет пробег машины. Величина эксплуатационного износа не должна превышать 35%.

И да, как в случае с любой компенсацией по ОСАГО, максимальный размер выплаты по этой страховке не может превышать 400 000 рублей.

Как рассчитывается размер компенсации?

Здесь все еще сложнее. В законе «Об ОСАГО» нет ни одной конкретной формулы, по которой можно было бы произвести расчет УТС. Обычно для этого пользуются специальными рекомендациями Министерства юстиции. В любом случае подсчитать сумму компенсации сам автовладелец не сможет. «Перевести» повреждения машины в рубли могут только профессиональные оценщики. Есть информация, что на сегодняшний день для бюджетной иномарки, побывавшей в легкой аварии, сумма компенсации составляет в среднем 10-15 тысяч рублей. Но она может быть и выше, в некоторых ситуациях — значительно.

Астострахование. Фото Global Look Press

Как, собственно, такую компенсацию получить

Если вам после аварии полагается компенсация УТС, то прежде всего следует обратиться к оценщику (на всякий случай убедитесь, что у него есть соответствующая лицензия). Оценщик посчитает сумму по тем самым загадочным формулам и выдаст вам отчет, где она будет указана. Учтите, что если оценивать будет сама страховая компания, то высока вероятность получить заниженную сумму.

Дальше нужно подать в страховую заявление о выплате. Это можно сделать как вместе с подачей заявления о ремонте, так и отдельно. Теоретически подать заявление на выплату компенсации можно в течение общего срока давности, установленного Гражданским кодексом, то есть целых трех лет. Но на практике так затягивать все же не стоит.

На выплату компенсации у страховой компании есть 20 дней с момента получения вашего заявления. Если в 20 дней страховщик не уложился или вообще неправомерно отказал в выплате, то можно потребовать еще и неустойку в размере 1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Астострахование. Фото Global Look Press

Какие-либо претензии проще всего отправлять в страховую заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Если в течение 10 дней после получения такого письма деньги все еще не заплатили, то смело обращайтесь... Нет, не в суд. По закону, в случае со страховой компанией сначала необходимо обратиться к финансовому омбудсмену — это такая специальная инстанция, которая рассматривает споры физических лиц с финансовыми организациями.