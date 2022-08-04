Кемпинг по-автомобильному: какие есть интересные товары для туризма с машиной

Расскажем, что взять с собой в машину для кемпинга.

Что такое кемпинг, объяснять никому не надо. Да, правильно, это когда вы отправляетесь в лес, к морю или куда угодно еще и ночуете там в палатке. В отличие от «обычного» туризма, кемпинг не подразумевает многокилометровых хождений пешком. Достаточно просто обосноваться на одном месте. Часто так выезжают на пляж или на рыбалку, но не только.

Для кемпинга придумали много специального снаряжения. Например, это особые кемпинговые палатки, которые просторнее классических, но и весят больше. Почему бы и нет, ведь необходимость целый день нести «домик» на себе у кемпера отсутствует.

В общем, информацию об особенностях такого отдыха и о том, что для него нужно, можно очень легко найти в интернете. Статей на эту тему написана куча. Повторяться мы не будем. Вместо этого поднимем более оригинальный вопрос: что интересного существует для кемпинга именно в «автомобильном» контексте. То есть для тех случаев, когда машина используется не только как транспорт, позволяющий туристу добраться до нужного места или довезти до него что-то вроде лодки. Ну а насколько все эти шедевры инженерной мысли лучше и удобнее «обычных» кемпинговых вещей — решайте сами.

Автомобильная палатка

Итак, как уже было отмечено выше, палатки бывают разные. Есть среди них и такие модели, которые устанавливаются прямо на автомобиль (полностью на крышу или же частично на специальную подставку). Зачем это нужно? Считается, что подобная конструкция интересует туристов, которые просто не желают спать «на земле», при этом существование туристических ковриков и спальных мешков для них не аргумент.

Обычно такая палатка ставится на те же рейлинги, на которые устанавливается «внешний» багажник. Только перед тем, как приобрести ее, обязательно поищите информацию о том, какой вес может выдержать крыша лично вашего автомобиля. Одно дело — брутальные рамные внедорожники, и совсем другое — микролитражки. У некоторых машин запросто можно помять крышу.

И да, как и при выборе обычной палатки, не забудьте убедиться, что у понравившейся вам модели нормальный уровень водостойкости.

Автокемпинг. Фото Global Look Press

Спальный матрас на заднее сиденье

Если же возиться с палаткой вам категорически не хочется, а переночевать где-нибудь, где нет ни дома, ни отеля, все-таки нужно, то можно поступить проще. Существуют специальные матрасы, которые «устанавливаются» (просто кладутся) на заднее сиденье автомобиля. Точнее, кладется их часть, а другая держится на специальной подставке, которая располагается там, где обычно находятся ноги сидящих сзади пассажиров. Соответственно, спальное место получается заметно шире, чем заднее сиденье автомобиля. Правда, во многих машинах вытянуться в полный рост более-менее высоким людям может оказаться проблематично. Но, учитывая, что голова будет лежать на подушке, которую вы упрете в дверь машины, спать на таком «диване» вполне можно.

Стоит такой матрас намного дешевле палатки, да и время на его «установку» тратить совсем не нужно. Впрочем, как ни крути, комфорта в палатке все равно больше.

Да, а еще подобный матрас можно при желании использовать и для других целей (для каких — думаю, все взрослые люди догадались сами). Если, конечно, вы там вдвоем поместитесь.

Стол для автомобиля

В продаже легко найти небольшие столики, которые надеваются прямо на руль. Как подсказывает нам Капитан Очевидность, пользоваться ими во время движения невозможно, зато во время стоянки вам больше не придется думать над тем, куда положить бутерброд. Однако это не кемпинговый вариант. Для серьезных случаев конструкция нужна более монументальная.

Изредка, но встречаются и другие автомобильные столы. Некоторые модели надеваются на заднюю дверь внедорожника и раскладываются на манер откидной полки. Хотя такие столики тоже мелковаты. Есть автомобилисты, которые самостоятельно изготавливают раскладные столы нормального размера, которые выдвигаются из багажника. Стол закрепляется на полу багажника и лежит там в сложенном виде. При необходимости он выезжает наружу и может использоваться. Если в багажнике нет вещей, которые помешают этот стол достать (а, скорее всего, они там есть). Более того: в некоторых (очень редких) машинах подобные конструкции ставились прямо на заводах. В качестве примера тут можно привести Honda CR-V конца девяностых.

В общем, простор для фантазии здесь имеется. Только не совсем понятно, для чего всё это нужно, если можно просто положить в багажник обычный раскладной стол.

Электрочайник. Фото Global Look Press

Электрочайник

Когда-то кемперы готовили себе еду и чай на костре. Сейчас для этого обычно используются компактные и очень удобные газовые горелки. Тем не менее при желании вы можете сделать себе чай с помощью электрического прибора, который питается от обычной розетки прикуривателя. Конечно же, использовать чайник можно не только для заваривания чая, но и для приготовления всем известных лапши и пюре, которые нужно только залить кипятком. Возможно, все это имеет смысл, если вы выехали куда-то всего на полтора-два дня, а готовить вам лень. Лапша быстрого приготовления стоит дешево, легко хранится и быстро делается, да и вкус у нее приятный. Но не лучше ли все-таки перебороть лень и готовить на горелке что-то поинтереснее?

Есть и альтернативный вариант — использовать не автомобильное устройство, а специальный разогреватель. В него кладется таблетка сухого горючего, а сверху ставится банка (металлическая и предварительно открытая!) чего-то консервированного — от борща до каши. Ну или, опять же, маленький чайничек. Это все удобно, но совсем «не автомобильно».

Кстати, существуют еще и автомобильные кофеварки. С их помощью можно легко приготовить эспрессо или американо — прямо в лесу.

Фонарик

Для туристов придумали много очень разных видов фонариков. Есть, например, специальные люстры, которые вешаются в палатке. Если вы идете куда-то на несколько дней или больше, то, вероятно, лучше выбрать фонарики с обычными сменными батарейками, запас которых придется взять собой. Но в случае с автомобильным кемпингом вы можете взять аккумуляторный фонарь с подзарядкой от того же прикуривателя.

Проблема здесь заключается в том, что изрядно подсевший фонарик полностью заряжается долго: четыре, шесть, а то и восемь часов. А розетка прикуривателя работает только при заведенном двигателе. Поэтому такой вариант больше подойдет для ситуаций, когда автомобиль какое-то время используется по назначению, а не просто стоит без дела.

С другой стороны, вы же не будете держать фонарь включенным всю ночь. А если использовать его по часу в день, то вам вообще могут не понадобиться ни зарядка, ни запасные батарейки.

Телефон. Фото Global Look Press

Зарядки для всего подряд

Продолжаем тему зарядок. Да, это очевидный пункт. С помощью автомобиля (опять-таки, заведенного) вы можете легко подзарядить не только смартфон, но и портативную колонку, селфи-палку, ноутбук или что-то еще. Вы же не для того уходите в лес, чтобы сидеть там без соцсетей и YouTube.

Вообще, если серьезно, элементарную зарядку для смартфона лучше иметь в машине постоянно. Это действительно полезная вещь (в отличие от многих других, да). Ситуация может сложиться так, что от звонка может зависеть чья-то жизнь. А еще очень важна для автомобилиста навигация (напомним, что смартфон при использовании в роли навигатора обычно быстро садится). Кстати, если в вашем авто есть площадка для беспроводной зарядки, то без кабеля у вас не получится держать разряженный гаджет на видном месте, например на специальном держателе, и с навигацией возникнут проблемы. Так что зарядка с кабелем нужна все равно.

При желании вы можете попробовать найти автомобильные зарядки и для более специфической техники. Скажем, серьезной фотокамеры, дрона или чего-то еще, что там у вас есть.

Да, а тем, кто путешествует без машины, стоит обратить внимание на обычные пауэрбанки. Лучше — с емкостью побольше, чтобы хватило хотя бы на пару раз.

Автокемпинг. Фото Global Look Press

Подытожим

Скажем честно: из всего перечисленного объективно полезной для кемпера может быть только возможность заряжать в машине гаджеты и что-нибудь еще, да и то часто можно обойтись пауэрбанком. Все остальное — это достаточно сомнительные изобретения, которыми вряд ли стоит заменять традиционное кемпинговое снаряжение. Обычная палатка проще и удобнее в использовании, газовая горелка универсальна, не говоря уже о том, что простой раскладной стол гораздо практичнее какого-то сделанного на заказ эксклюзива, который выезжает из багажника. Тем не менее для чего-то все эти инженерные изыски продаются, а значит, и какой-то спрос на них имеется. Кому-то все это, видимо, нужно.