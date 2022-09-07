С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров

Объем продаж новых легковых автомобилей вырос по сравнению с июлем на 20 процентов, утверждает агентство «Автостат» на основе анализа количества электронных регистраций.

1. Lada Granta

продано 11 302 автомобиля, цены — от 678 тыс. руб.

Lada Granta. Lada

Каждый четвертый автомобиль, поставленный на учет в России в августе, — Lada Granta. Столько «Грант» не продавалось у нас с июня прошлого года, и это понятно: при нынешних ценах для большинства покупателей альтернативы нет. Очень кстати оказались и возобновление производства (причем с недавних пор — даже с подушками безопасности), и приличные скидки по государственной программе льготного кредитования. Перефразируя известное высказывание Генри Форда, вы можете приобрести любой бюджетный автомобиль, если это Lada Granta.

2. Haval Jolion

продано 2049 автомобилей, цены — от 2,029 млн руб.

Haval Jolion. Haval

На второй строчке с пятикратным отрывом — втрое более дорогой китайский кроссовер тульской сборки. Впервые автомобиль из Поднебесной занимает столь высокое место в рейтинге бестселлеров, где в июле Jolion был лишь седьмым, уступая в своем сегменте моделям Hyundai Creta и Geely Coolray, а теперь это самый популярный кроссовер на нашем рынке. Впрочем, объясняется это просто: месяц назад крупная партия «Кулреев» была закуплена для каршеринга, а теперь то же самое произошло с «Джолионом».

3. Lada Vesta

продано 1880 автомобилей, цены — от 1,122 млн руб.

Lada Vesta. Lada

Провал «Весты» закономерен: производство модели в Ижевске прекращено, а в Тольятти оно еще не началось. В июле появилась информация о партии рестайлинговых машин, поступивших к дилерам, но расхватывать их никто не торопится, поскольку цены просто безумные — более двух миллионов рублей. Утешить может только одно: по итогам восьми месяцев Vesta по-прежнему занимает второе место, и оно, скорее всего, сохранится до конца года, даже если больше не будет продано ни одной машины.

4. Geely Coolray

продано 1599 автомобилей, цены — от 1,88 млн руб.

Geely Coolray. Geely

Самый доступный из китайских бестселлеров показал 31-процентный рост по сравнению с июлем и почти вдвое лучший результат, чем в августе прошлого года. При этом, как и месяц назад, Coolray занимает четвертую строчку в списке самых популярных моделей, а вот сам бренд Geely — на пятом месте в рейтинге марок после «Лады», Kia, Haval и Chery.

5. Chery Tiggo 7 Pro

продано 1595 автомобилей, цены — от 2,31 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro. Chery

Самый продаваемый автомобиль Chery, как и прежде, недешев, но он сумел прибавить 41 процент по сравнению с июлем и подняться с восьмого места на пятое. Будь у «семерки» версия с полным приводом — результат мог бы быть еще более впечатляющим, но нынешний скачок в первую очередь заслуга того же каршеринга. Недаром из топ-10 вылетел более доступный Chery Tiggo 4, не сумевший заинтересовать соответствующие компании.

6. Lada Niva Legend

продано 1362 автомобиля, цены — от 807 тыс. руб.

Lada Niva Legend. Lada

В июле «Нивы» вовсе не было в десятке бестселлеров по версии «Автостата», но с возобновлением производства и упомянутыми скидками дело явно пойдет на лад. Неудивительно, если по итогам года древний отечественный внедорожник обгонит по продажам все кроссоверы-иномарки, особенно если к результатам «Легенды» добавятся продажи чуть более свежей Niva Travel.

7. Kia Rio

продано 994 автомобиля, цены — от 1,435 млн руб.

Kia Rio. Kia

Когда-то Rio была самым продаваемым автомобилем в России, опережая даже «Лады», но те времена ушли безвозвратно. По сравнению с июлем — падение на четыре позиции и на 24 процента. В рейтинге брендов Kia пока удерживается на втором месте благодаря широкому модельному ряду, но уже через месяц она, скорее всего, окажется позади китайцев.

8. Hyundai Creta

продано 992 автомобиля, цены — от 1,859 млн руб.

Hyundai Creta. Hyundai

Hyundai уже сдал позиции, как и его самая популярная модель, хотя Creta до сих пор выигрывает у таких соперников, как Kia Seltos и Renault Duster. Кстати, марка Renault пока сохранила седьмое место в рейтинге брендов, несмотря на отсутствие представителей в десятке бестселлеров, но к октябрю все шансы обойти ее имеет Exeed, позиционирующийся как премиальный суббренд Chery.

9. Hyundai Solaris

продан 821 автомобиль, цены — от 1,408 млн руб.

Hyundai Solaris. Hyundai

Что называется, с вещами на выход: по сравнению с июлем продажи «Солярисов» упали почти на треть. Судя по всему, уже через месяц модель составит компанию покидающим российский рынок одноклассницам в лице той же Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а где-нибудь через полгода в такси за редкими исключениями будут работать только «Гранты».

10. Geely Atlas Pro

продано 732 автомобиля, цены — от 2,309 млн руб.

Geely Atlas Pro. Geely

Еще один любимец каршеринга: благодаря ему с июльского 14-го места старший брат «Кулрея» поднялся на десятое, опередив упомянутый Chery Tiggo 4, вазовский Largus, Kia Seltos, Volkswagen Polo и Renault Logan. Следующие кандидаты на попадание в горячую десятку — Geely Tugella, Chery Tiggo 8 и Exeed TXL.