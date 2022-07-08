Toyota опубликовала первый тизер модели Crown нового поколения

Японская компания Toyota опубликовала первый официальный тизер модели Crown нового поколения. При этом основные изменения не раскрываются. Известно только, что Toyota Crown из традиционного седана перевоплотится в подобие вседорожника.

На официальном тизере запечатлены переднее крыло, стойка лобового стекла и часть головной оптики. При этом понятно, что новая модель примет форму лифтбека с чертами кроссовера.

Базироваться Crown будет на платформе TNGA-K с возможностью использования переднего и полного привода.

Официально Toyota Crown нового поколения будет представлена публике 15 июля этого года.

Ранее компания Volkswagen официально представила новый Amarok второго поколения.