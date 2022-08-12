В Сети представили новую модель вездехода «Архант»

На странице компании «Архант» во «ВКонтакте» впервые представили новую модель вездехода. При этом официально ее покажут только 15 августа на форуме «Армия-2022».

Судя по видео, у снегоболотохода новое оформление оптики и мягкий верх. Остальные изменения и характеристика транспортного средства пока не раскрыты. До этого сообщалось, что дизель Kubota будет заменен на литровый бензиновый турбомотор, который развивает мощность 85 лошадиных сил.

Вездеход «Архант».

Ожидается, что стоимость ее будет практически в два раза меньше.

До этого вездеходы «Архант"назывались «Шерп».

Ранее были представлены первые фотографии «Русского Хаммера» с мощным двигателем.