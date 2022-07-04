В дилерском центре в Дубае собрали автомобили общей стоимостью свыше 100 миллионов долларов

На YouTube-канале Enes Plus опубликовали ролик с экзотическими автомобилями, которые собрал дилерский центр в Дубае (ОАЭ) F1rst Motors. Примечательно, что в нем находится коллекция машин общей стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

Автосалону всего 8 месяцев, а специализируется он только на редких и дорогостоящих автомобилях.

В коллекции содержатся как новые машины, так и с пробегом. В продаже имеются McLaren P1, P1 GTR и Speedtail, Ferrari SF90 Stradale и LaFerrari Aperta, Porsche 918 Spyder в версии Weissach, а также редкие Bugatti Divo и Lamborghini Sian, которые стоят 10 и 5 миллионов долларов соответственно.

Ранее стало известно, что спорткар Porsche 550 Spyder, который провел 35 лет в сарае, выставят на аукцион.