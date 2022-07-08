Сколько будет стоить новый «Москвич»? Мнение автоэксперта

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал примерную стоимость новых «Москвичей». По его мнению, они должны быть дешевле конкурентов из Китая.

«Если китайские компании предлагают свои кроссоверы за 2 миллиона, а Hyundai Creta и Kia Seltos стоят и того дороже, тогда «Москвич» в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллиона рублей по сегодняшним ценам», — приводит слова специалиста «Известия».

При этом Моржаретто считает, что российским автолюбителям больше всего будет интересен кроссовер. А вот на лифтбек, вероятно, обратят свое внимание таксисты, которые могут даже получить заказ от города. Такой автомобиль будет стоить не больше 2 миллионов рублей.

Ранее московский автомобильный завод «Москвич» провел презентацию, где представил примерный модельный ряд возрожденных машин.