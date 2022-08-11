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Сегодня, 15:00

Секретный кроссовер Lamborghini установил рекорд подъема на гору

Дмитрий Юрасов
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Lamborghini Urus.

Обновлен рекорд прохождения знаменитой горной трассы Пайкс Пик в США, прежде принадлежавший кроссоверу Bentley Bentayga.

Обновленный Lamborghini Urus опередил его на почти на 18 секунд, пройдя 20-километровый подъем с перепадом высоты почти в потора километра за 10 минут и 32 секунды. При этом автомобиль в камуфляжной пленке, оснащенный каркасом безопасности и системой пожаротушения, был оснащен стандартным силовым агрегатом, утверждает производитель, не сообщая его технических параметров.

Не названа и дата официального дебюта новинки, который, судя по всему, состоится в конце лета — начале осени.

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