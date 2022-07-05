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Сегодня, 08:30

Реплику гоночной «Победы» продают за 12 миллионов рублей

Галина Глазко
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ГАЗ М-20 «Победа-Спорт».
Фото Авто.ру

В Самаре через официальный сайт Авто.ру продают копию гоночной версии «Победы». Автомобиль выставили за 12 миллионов рублей. Владелец является сам автором проекта, который создал машину с соблюдением технологий прошлых лет по 3D-модели.

Как сообщается в объявлении, от гоночного автомобиля взяты двигатель (2,1 литра мощностью 75 лошадиных сил), ходовая часть, задний мост, передняя подвеска и тахометр. У нее левый руль и механическая коробка передач.

Легендарную ГАЗ М-20 «Победу-Спорт» выпускали с 1950 по 1956 год. Всего таких было пять машин.

Ранее стало известно, что на продажу выставили 25-летний кабриолет Mercedes-Benz за 16 миллионов рублей, а 55-летнюю Toyota продали с аукциона за 1,15 миллиона долларов.

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