Редкую гоночную модель Jaguar выставили на аукцион за 1,4 миллиона долларов

На аукционе RM Sotheby's, который состоится в августе в США, будет выставлен на торги гоночный Jaguar XJR-15. В 1991 году выпустили всего 53 таких экземпляра, из них только 27 купе, как выставленный лот.

Продать автомобиль намерены за 1,2-1,4 миллиона долларов, так как редкий автомобиль находится в отличном состоянии.

Jaguar XJR-15 являлся дорожной версией болида XJR-9, который готовили для гонок на выносливость. Этот прототип даже побеждал в «24 часах Ле-Мана» в 1988 и 1990 годах.

Jaguar XJR-15.

Данным автомобилем владел инженер японской Nismo Racing. Он применял его для различных тестов, затем его реставрировали до заводских настроек. Прогон у него всего 1,5 тысячи километров.

Ранее стало известно, что на аукцион выставили легендарный купе Mercedes-Benz AMG Hammer из 80-х.