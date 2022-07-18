Редкий Porsche звезды «Форсажа» Пол Уокера пустят с молотка

На аукционе Mecum, который пройдет в августе, выставят на торги Porsche 911 Carrera RS 2.7 из 1970-х годов. Всего таких автомобилей было выпущено 1580 штук. Однако главная ценность этого экземпляра в том, что одно время им владел американский актер, звезда фильма «Форсаж» Пол Уокер.

Стоимость лота пока не называется, но примерная стоимость такой машины оценивается в один миллион долларов.

Данный автомобиль отреставрировали (восстановили интерьер, перебрали силовую установку и подвеску с тормозами). Пробег составляет 93 774 километра. Цвет у него ярко-желтый.

Ранее стало известно, что пустят с молотка редкую модель Porsche 1955 года выпуска.