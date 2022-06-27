В АвтоВАЗе рассказали, сколько автомобилей будет продано в 2022 году

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал сколько отечественных автомобилей будет продано в 2022 году.

— Из какой оценки объема российского авторынка на 2022 год вы сейчас исходите? Сколько автомобилей будет продано?

— Есть консолидированный прогноз на эту тему, — цитирует Соколова РБК. — И мы придерживаемся той позиции нашего отраслевого министерства — Министерства промышленности и торговли, — что в этом году рынок падет на 55 процентов и составит около 750 тысяч автомобилей в 2022 году. С учетом тех, которые были произведены и реализованы до сегодняшнего времени.