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Сегодня, 14:58

В АвтоВАЗе рассказали, сколько автомобилей будет продано в 2022 году

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Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал сколько отечественных автомобилей будет продано в 2022 году.

— Из какой оценки объема российского авторынка на 2022 год вы сейчас исходите? Сколько автомобилей будет продано?

— Есть консолидированный прогноз на эту тему, — цитирует Соколова РБК. — И мы придерживаемся той позиции нашего отраслевого министерства — Министерства промышленности и торговли, — что в этом году рынок падет на 55 процентов и составит около 750 тысяч автомобилей в 2022 году. С учетом тех, которые были произведены и реализованы до сегодняшнего времени.

Источник: https://www.rbc.ru/economics/16/06/2022/62ab36319a79474318833adb
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