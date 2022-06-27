АвтоВАЗ готов за два года «пересадить» российских чиновников на отечественные автомобили

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания готова «пересадить» российских чиновников на отечественные автомобили.

— Отличная идея, — цитирует Соколова РБК. — АвтоВАЗ готов ее реализовать.

— 2,5 миллиона человек насчитывает российский госсектор. За сколько лет вы могли бы закрыть эту потребность?

— Ну нам нужно потрудиться. В прошлом году АвтоВАЗ произвел чуть более 430 тысяч автомобилей. Но наша стратегия в увеличении выпуска до 800, а может и выше, миллион автомобилей в год. Поэтому пару лет мы будем ударно работать и готовы оснастить весь чиновничий аппарат России отечественными автомобилями.