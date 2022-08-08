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Сегодня, 08:30

Представлены первые фотографии «Русского Хаммера» с мощным двигателем

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Внедорожник «Стрела» 2022-2023 модельного года.

Военно-промышленная компания (ВПК) и МГТУ им. Баумана показали на первых снимках новый внедорожник «Стрела» 2022-2023-го модельного года, который в народе называют «Русским Хаммером».

Его построили на платформе «Газели», однако он был оснащен доработанным силовым агрегатом, современной подвеской, другой трансмиссией и получил обновленный дизайн.

Также «Стрела» получила 2,8-литровый дизельный двигатель, который развивает мощность 157 лошадиных сил и имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач. Длина автомобиля — больше 5 м, а ширина — 2,35 м.

Ранее в Сети был представлен седан KMC J7, который может стать новым «Москвичом».

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