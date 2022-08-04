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Сегодня, 08:30

Легендарная программа «Тачку на прокачку» возвращается в эфир

Галина Глазко
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Популярное реалити-шоу «Тачку на прокачку» возвращается в эфир с 19 августа. Выпускать программу будет подразделение телеканала MTV в Великобритании, но выходить она будет на YouTube.

Новой ведущей станет известная певица Леди Лешер, а работать с машинами будет тюнинг-ателье Wrench Studios.

Судя по опубликованному трейлеру, в первых выпусках «прокачают» Volkswagen Beetle 1996 года и Mitsubishi GTO 1992 года. Также в программе будут реставрировать классические модели.

Шоу «Тачку на прокачку» выходило на американском MTV с 2004 по 2007 год и имело большую популярность среди телезрителей.

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