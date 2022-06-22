Официально представлен 503-сильный универсал BMW M3 Touring

Немецкая компания BMW на своем официальном сайте представила серийный универсал M3 — BMW M3 Touring, который получил режим дрифта и абсолютно новый интерьер.

У этого универсала крупные бамперы и увеличенные колесные арки. Особенно был обновлен багажник. Его вместимость равна до 1510 литров, крышка получила крупный спойлер, установлены противоскользящие поручни, а у двери багажного отделения имеется открывающееся стекло и сервопривод. Салон оснащен спортивными кожаными креслами, которые можно сложить по отдельности, установлен и новый интерфейс медиасистемы.

Максимальная скорость нового BMW составит 250 км/ч, но при установке опционального пакета M Driver можно будет достичь и 280 км/ч. BMW M3 Touring оснащен системой полного привода с тремя преднастройками. Тип КПП — 8-диапазонный автомат.

Отмечается, что заказать BMW M3 Touring можно будет, начиная с сентября этого года. Сборка начнется в ноябре. Цены на автомобиль пока не оглашаются.