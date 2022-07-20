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Сегодня, 10:30

На аукцион выставили редчайший универсал Alpina

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Alpina B3 Touring.

На аукционе Cars&Bids будет выставлен редкий спорткар Alpina B3 Touring. Его выпускали с 1996 по 1999 год. Всего было произведено 89 таких экземпляров.

За этот автомобиль пока предлагают 24 тысячи долларов, но сумма может еще увеличиться. Эксперты полагают, что такая небольшая стоимость связана с большим пробегом, который у этого лота примерно 167 тысяч километров. Также машина имеет некоторые изъяны в интерьере и экстерьере.

В США Alpina B3 Touring прибыл в прошлом году, до этого он был создан для заказчика из Японии.

Ранее стало известно, что с аукциона продали оригинальный мотор Honda для болида «Формулы-1».

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