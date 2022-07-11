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Сегодня, 11:00

Компания Mercedes-Benz намерена продать свое имущество в России

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Завод Mercedes-Benz в России.
Фото wikipedia.org

Немецкая компания Mercedes-Benz ведет переговоры о продаже своих российских активов «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилерских центров. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Сделка будет включать в себя все права российского подразделения Mercedes-Benz как дистрибьютора. При этом сам завод Mercedes-Benz в России в эту сделку не будет входить. Хотя в данный момент производство автомобилей на нем приостановлено.

Претендентами на покупку российских активов Mercedes-Benz являются дилерские центры «Авилон», «Панавто», «Автодом» и «Мейджор».

В самой немецкой компании отметили, что конкретных решений о продаже активов еще не было принято.

Ранее в АвтоВАЗе были раскрыты планы по производству на второе полугодие.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5457789?query=mercedes
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