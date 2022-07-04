В России значительно упали цены на автомобили Haval

Китайская компания Haval с начала июля изменила российские рекомендованные розничные цены на кроссоверы F7 и F7x, рестайлинговые версии, а также модель Jolion.

При этом стоимость на внедорожник H9 и РРЦ на Dargo осталась та, что была установлена в мае.

Ранее Haval F7 продавался от 2 639 000 рублей, а теперь его можно приобрести от 2 459 000. F7x сейчас стоит от 2 509 000 рублей, а цена до была от 2 689 000 рублей. Обновленные версии кроссоверов начинаются с 2 569 000 и 2 639 000 рублей, а прежняя их стоимость была от 2 749 000 и 2 819 000 соответственно. Стоимость на Jolion упала до 2 179 000 рублей (прежняя — 2 029 000).

Ранее стало известно, что спрос на упрощенную LADA Granta вырос втрое за несколько дней.