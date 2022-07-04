Автоэксперт оценил ситуацию с запчастями в России

Автоэксперт Василий Кисенков оценил ситуацию на российском авторынке. По его мнению, дефицит запчастей нарастает к осени этого года.

«В России очень много дорогих иностранных автомобилей, а ввоз комплектующих для них фактически закрыт. Те объемы, которые сейчас с помощью параллельного импорта выдернут, не сравнимы с нынешними требованиями авторынка. Например, месячная потребность — это миллион тормозных колодок, а привозится всего 10-15 процентов от этого объема», — приводит слова эксперта Lenta.ru.

На данный момент имеется нехватка запасных частей на иностранные машины. Некоторые автосервисы в сложившихся обстоятельствах стали ввозить из Европы битые автомобили под разбор.

Помимо этого, недобросовестные производители, по словам эксперта, начнут играть на ценах, существенно повышая их.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин назвал автомобили, которым не страшен дефицит запчастей.