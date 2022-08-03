Китайский бренд Omoda везет в Россию конкурента Haval Jolion

Российский офис компании Chery рассекретил спецификации первой модели нового бренда для нашего рынка.

Кроссовер Omoda C5, дебютировавший в Китае осенью 2021 года, будет доступен в трех комплектациях, но в единственной модификации, с бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., коробкой-вариатором и передним приводом. Автомобиль с габаритной длиной 4400 мм, шириной 1830 мм и высотой 1588 мм имеет 19-сантиметровый дорожный просвет и 378-литровый багажник, паспортное время разгона до 100 км/ч 9,9 секунды и максимальную скорость 195 км/ч.

Очень близкими параметрами обладает локализованный Haval Jolion, ставший в июне самым продаваемым китайским автомобилем на российском рынке, однако он может иметь и полный привод. Цены на Omoda C5 пока не названы, но в Китае он чуть дороже, чем Jolion, который в России стоит от двух миллионов рублей.