Китайский бренд HongQi намерен выйти на российский рынок в 2022 году

Китайская автомобильная компания FAW может выйти на российский рынок с премиальными марками HongQi. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственный источник.

Россиянам намерены представить седаны H5, H7, H9 и кроссовер E-HS9. Более того, китайская компания рассматривает возможность сборки своих моделей в России. Ожидается, что продажи начнутся уже осенью 2022 года. При этом официальных подтверждений этому пока нет.

Интересно, что на таких статусных автомобилях ездят все лидеры компартии КНР.

Также китайцы уже начали экспортировать внедорожник HongQi E-HS9 в Норвегию.

Ранее стало известно, что импорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2,6 раза.