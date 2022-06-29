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Сегодня, 10:40

Компания BAW выпустила два электромобиля дешевле 300 тысяч рублей

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
BAW Yuanbao.
BAW Change Mini EV.
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Китайская автомобильная компания BAW, входящая в холдинг BAIC, представила линейку из двух компактных электрокаров (Change Mini EV и Yuanbao). Об этом сообщает сайт Аutohome.

Стоимость на них начинается от 223 до 300 тысяч рублей.

Бирюзовый Change Mini EV оснащен электромотор мощностью 24 лошадиных сил (емкость аккумулятора 9,9 кВт ч). В салоне четыре места, однако для использования багажника задние кресла необходимо сложить. Вес этого трехметрового электрокара составляет 610 килограммов.

BAW Yuanbao.
BAW Yuanbao.

У розовой модели Yuanbao мощность электрического мотора составляет 27 лошадиных сил, емкость аккумуляторов можно выбрать 9,9 и 13,6 кВт ч.

Ранее стало известно, что китайская компания FAW может выйти на авоторынок РФ с премиальными марками HongQi.

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