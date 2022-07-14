KIA представила первые изображения обновленного XCeed

Корейская компания KIA опубликовала первые дизайнерские изображения обновленного XCeed. Официальная премьера автомобиля ожидается 18 июля.

Судя по картинкам, у автомобиля будут доработанные бамперы, светотехника и колесные диски с особым дизайном. Издание Motor1 выдвинуло версию, что корейская компания ограничит моторную гамму XCeed только гибридными силовыми установками разных типов мощностью до 140 лошадиных сил. А вот про интерьер и детали технической модернизации XCeed пока ничего неизвестно.

Также KIA в ближайшее время планирует представить обновленный кроссовер Seltos.

Ранее компания Volkswagen официально представила новый Amarok второго поколения.