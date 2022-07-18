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Сегодня, 11:30

Эксперты перечислили самые ненадежные японские автомобили

Галина Глазко
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Mazda RX-8.
Фото Global Look Press

Автоэксперты из JD Power и Consumer Reports представили рейтинг самых ненадежных японских машин. Их список опубликовали на портале HotCars.

В этот рейтинг попала Mazda RX-8, так как двигатель этой модели потребляет достаточно много масла. Помимо этого у нее регулярно выходят из строя каталитический нейтрализатор, стартер, главный и рабочий цилиндр сцепления. На ремонт Mazda придется потратить много денег.

В список попал и Subaru Ascent, который получил лишь 18 из 100 возможных пунктов надежности. Infiniti Q50 именно 2014 года выпуска имеет ряд проблем с системой безопасности. У Nissan Titan, который выпускали с 2004 по 2006 год, обнаружились проблемы с неисправностью селектора трансмиссии, кондиционером, ремнями безопасности и агрегатами двигателя.

Попала в рейтинг и Honda Odyssey, которую производили с 2002 по 2004 год. Бренд даже был вынужден сделать 10-15 отзывных кампаний, чтобы устранить несколько крупных дефектов.

А у 20-летних Odyssey регулярно взрывались подушки безопасности, и случались поломки каталитического нейтрализатора.

Ранее французское издание L'argus опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей.

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