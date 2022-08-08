Названы автомобили, которые россияне покупали летом чаще всего

В июне и июле этого года россияне чаще всего покупали корейские автомобили бренда KIA, Hyundai, LADA и Volkswagen. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исследование «СберАвто».

При этом самыми востребованными моделями стали KIA Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta и Vesta. Отмечается, что в основном покупали подержанные автомобили — 94% против 6% новых транспортных средств.

Среди регионов чаще всего машины покупали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.

Ранее россиянам объяснили, как проще всего купить новый автомобиль Renault.