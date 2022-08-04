Что будет с ценами на автомобили в России? Мнение автоэксперта

Автоэксперт спрогнозировал снижение цен на новые автомобили в России на 50%

Автоэксперт Владимир Беспалов выразил свое мнение относительно ценовой политики на автомобили в России. Как он отмечает, на отечественном авторынке заметно снижение цен уже в течение нескольких месяцев. Это связано с тем, что изменились курсы валют по сравнению с мартом, а также возобновилось производство российских автомобилей, включая выпуск антикризисных моделей.

«Небольшой прогресс определенно заметен. Дилеры перестали придерживать автомобили из-за некой неопределенности и стали выставлять все на продажу», — приводит слова Беспалова Autonews.

По его словам, ожидается снижение средней цены на 50 процентов, так как доля недорогих и доступных моделей в РФ будет увеличиваться.

При этом наблюдается и налаживание логистики по параллельному импорту.

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