Chery выпустила кроссовер дешевле упрощенной LADA Granta

Китайская марка Kaiyi, входящая в концерн Chery, огласила цены на обновленную версию 4,4-метрового вседорожника Xuanjie. Стоить это транспортное средство на китайском рынке будет от 64,9 до 80,9 тысячи юаней, в рублях это будет от 580 до 723 тысяч. Для сравнения базовая цена на антикризисную LADA Granta на территории РФ составляет 675 900 рублей.

В новой версии Xuanjie была доработана внешность, интерьер и добавлены медиаустройства. Также модель была оснащена 1,5-литровым мотором, который развивает 116 лошадиных сил, и пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Ранее стали известны цены на обновленную Lada Vesta.