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Сегодня, 11:30

АвтоВАЗ в июле планирует возобновить сборку Niva Legend и Largus

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Сборка автомобиля на АвтоВАЗе.
Фото Global Look Press

Российская компания АвтоВАЗ рассматривает возможность возобновления сборки внедорожника LADA Niva Legend и LADA Largus в середине июля 2022 года. Об этом сообщается в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ».

Niva Legend получит упрощенную комплектацию, из-за чего будут убраны сразу нескольких привычных опций. Планируется выпускать около 200 машин в день. При этом суточные темпы сборки Largus оцениваются в 300 автомобилей.

Помимо этого в июле будут продолжать выпускать упрощенную LADA Granta, которую намерены изготавливать по 600 автомобилей в день. В связи с этим суточный объем производства завода может вырасти почти в 2 раза.

Ранее стало известно, как можно приобрести упрощенную LADA Granta по скидке.

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Источник: https://vk.com/public180257804
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