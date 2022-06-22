АвтоВАЗ в июле планирует возобновить сборку Niva Legend и Largus

Российская компания АвтоВАЗ рассматривает возможность возобновления сборки внедорожника LADA Niva Legend и LADA Largus в середине июля 2022 года. Об этом сообщается в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ».

Niva Legend получит упрощенную комплектацию, из-за чего будут убраны сразу нескольких привычных опций. Планируется выпускать около 200 машин в день. При этом суточные темпы сборки Largus оцениваются в 300 автомобилей.

Помимо этого в июле будут продолжать выпускать упрощенную LADA Granta, которую намерены изготавливать по 600 автомобилей в день. В связи с этим суточный объем производства завода может вырасти почти в 2 раза.

Ранее стало известно, как можно приобрести упрощенную LADA Granta по скидке.